Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о выступлении на командном чемпионате мира, а также о новом мировом рекорде в короткой программе (80,85 баллов).

«Я безумно рада, что на международных соревнованиях смогла набрать в короткой программе за 80 баллов. Наконец-то, это получилось. Я очень довольна этим результатом.

Прошедших двух недель после Хельсинки мне хватило, чтобы подготовиться к World Team Trophy. В короткой программе у меня была помарка на акселе. Честно говоря, я не ожидала, потому что на всех тренировках здесь ничего подобного не было.

Моя самая главная цель на всех соревнованиях, неважно какого они уровня, и даже на тренировочных прокатах – это чистое катание, где мне нужно непременно показать свой максимум. Мне нужно показывать его всегда, и это мой самый главный мотиватор.

– Вы чувствовали поддержку команды?

– Я слышала, как ребята визжали, пищали, кричали. Мне понравился момент после проката в «кисс энд край» – необычно, весело, и я получила удовольствие.

Я никогда не смотрю за результатами своего вида, то есть за результатами девушек до своей программы. Не смотрю, не слежу, никогда не поднимаю взгляд на экран мониторов. Хотя даже если посмотрю, то ничего не изменится. Это такой чисто моральный настрой.

Но если кто-то катается перед девушками, то я отслеживаю результаты команды. По большому счету, для меня абсолютно никакой разницы в подготовке к выходу на лед не было. У меня имелось достаточно времени, чтобы пойти и настроиться», – сказала Медведева.