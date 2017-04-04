Евгения Медведева: «Не было запредельной радости от поставленных рекордов. Я скупа на эмоции»
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о рекордах, установленных на чемпионате мира, а также об эмоциях после победы на турнире.
– Была ли у вас задача поставить новый мировой рекорд?
– Нет. Такой задачи никогда не стоит. Для меня главное – показать все, на что способна.
– Что вы чувствуете после завершения чемпионата мира?
– Облегчение и удовлетворение.
– Когда вы выступаете, то настолько уверены в себе, будто у вас нет нервов…
– Это не так. Все мы люди, и без нервов жить невозможно. Настраиваться на выступление мне помогает музыка. Абсолютно разная. Я меломан и выбираю композиции под настроение. Как классику, так и поп-музыку.
– Какой рекорд вам дался проще?
– Даже чистые прокаты никогда не даются легко. Не могу сказать, какой рекорд дался легче, а какой тяжелее. Я скупой человек на эмоции, и у меня не было запредельной радости. Присутствовало удовлетворение. В душе все успокоилось, – сказала Медведева.
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