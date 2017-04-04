Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о рекордах, установленных на чемпионате мира, а также об эмоциях после победы на турнире.

– Была ли у вас задача поставить новый мировой рекорд?

– Нет. Такой задачи никогда не стоит. Для меня главное – показать все, на что способна.

– Что вы чувствуете после завершения чемпионата мира?

– Облегчение и удовлетворение.

– Когда вы выступаете, то настолько уверены в себе, будто у вас нет нервов…

– Это не так. Все мы люди, и без нервов жить невозможно. Настраиваться на выступление мне помогает музыка. Абсолютно разная. Я меломан и выбираю композиции под настроение. Как классику, так и поп-музыку.

– Какой рекорд вам дался проще?

– Даже чистые прокаты никогда не даются легко. Не могу сказать, какой рекорд дался легче, а какой тяжелее. Я скупой человек на эмоции, и у меня не было запредельной радости. Присутствовало удовлетворение. В душе все успокоилось, – сказала Медведева.

Самая изящная «Красная машина»