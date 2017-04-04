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    Евгения Медведева: «Не было запредельной радости от поставленных рекордов. Я скупа на эмоции»

    Теги чемпионат мира сборная России женское катание Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о рекордах, установленных на чемпионате мира, а также об эмоциях после победы на турнире.

    Была ли у вас задача поставить новый мировой рекорд?

    – Нет. Такой задачи никогда не стоит. Для меня главное – показать все, на что способна.

    Что вы чувствуете после завершения чемпионата мира?

    – Облегчение и удовлетворение.

    Когда вы выступаете, то настолько уверены в себе, будто у вас нет нервов…

    – Это не так. Все мы люди, и без нервов жить невозможно. Настраиваться на выступление мне помогает музыка. Абсолютно разная. Я меломан и выбираю композиции под настроение. Как классику, так и поп-музыку.

    Какой рекорд вам дался проще?

    – Даже чистые прокаты никогда не даются легко. Не могу сказать, какой рекорд дался легче, а какой тяжелее. Я скупой человек на эмоции, и у меня не было запредельной радости. Присутствовало удовлетворение. В душе все успокоилось, – сказала Медведева.

    Самая изящная «Красная машина»

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    Выиграет ли Евгения Медведева Олимпиаду?

    11397 голосов 16
    • Да
      84%
    • Нет
      16%

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