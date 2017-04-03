Заслуженный тренер России Алексей Мишин подвел итоги выступления россиян Максима Ковтуна и Михаила Коляды на чемпионате мира в Хельсинки.

«За всю мою деятельность в спорте не было такого резкого скачка в сложности исполнения элементов и мастерстве фигурного катания у мужчин, которое произошло в этом году.

Наши Михаил Коляда и Максим Ковтун должны либо освоить дополнительные четверные прыжки, либо отдать флаг в руки других российских одиночников. Каких – я пока не вижу. Но они появятся», – сказал Мишин.

Также тренер заявил, что российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, достойна похвалы за то, что вышла на лед, несмотря на травму.

«Евгения Тарасова, завоевавшая с Владимиром Морозовым бронзовую награду, просто героиня. Она выступала со швами на 12-сантиметровом разрезе на ноге. Ей нужно вручить медаль «За отвагу на пожаре».

О другой нашей замечательной паре – Ксении Столбовой и Федоре Климове скажу только то, что они – самая «породистая» пара среди всех участников», – добавил специалист.