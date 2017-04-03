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    Алексей Мишин: «Ковтун и Коляда должны либо освоить еще четверные прыжки, либо отдать флаг в руки других российских одиночников»

    Теги чемпионат мира Алексей Мишин пары мужское катание Ксения Столбова Федор Климов Евгения Тарасова Максим Ковтун Михаил Коляда Владимир Морозов

    Заслуженный тренер России Алексей Мишин подвел итоги выступления россиян Максима Ковтуна и Михаила Коляды на чемпионате мира в Хельсинки.

    «За всю мою деятельность в спорте не было такого резкого скачка в сложности исполнения элементов и мастерстве фигурного катания у мужчин, которое произошло в этом году.

    Наши Михаил Коляда и Максим Ковтун должны либо освоить дополнительные четверные прыжки, либо отдать флаг в руки других российских одиночников. Каких – я пока не вижу. Но они появятся», – сказал Мишин.

    Также тренер заявил, что российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, достойна похвалы за то, что вышла на лед, несмотря на травму.

    «Евгения Тарасова, завоевавшая с Владимиром Морозовым бронзовую награду, просто героиня. Она выступала со швами на 12-сантиметровом разрезе на ноге. Ей нужно вручить медаль «За отвагу на пожаре».

    О другой нашей замечательной паре – Ксении Столбовой и Федоре Климове скажу только то, что они – самая «породистая» пара среди всех участников», – добавил специалист.

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