В олимпийском сезоне Авербух будет ставить программы только для Медведевой

Хореограф-постановщик Илья Авербух в олимпийский сезон будет работать только с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«В олимпийском сезоне мы продолжим сотрудничество с Женей. У меня нет цели ставить как можно больше программ, иначе потеряется эксклюзивность. Поэтому от всех остальных предложений я отказываюсь.

Не могу сказать, что сейчас уже есть абсолютно четкое понимание по будущим постановкам и образам Жени, но есть опыт, есть наработки, есть тенденции. В выборе образа мы будем руководствоваться внутренним состоянием Жени, как было и в нынешнем сезоне. Очень важно сохранить ее лицо.

Женя открыта, готова к экспериментам. Сегодняшние ее программы – прощание с детством, отражение ее чувств, каждая из них – читаемая история, ведь хореография должна вести рассказ. Так, надеюсь, будет и в следующем году, главное найти стержень программ», – рассказал Авербух.