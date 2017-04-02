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    В олимпийском сезоне Авербух будет ставить программы только для Медведевой

    Теги Илья Авербух чемпионат мира сборная России Пхенчхан-2018 Евгения Медведева

    Хореограф-постановщик Илья Авербух в олимпийский сезон будет работать только с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

    «В олимпийском сезоне мы продолжим сотрудничество с Женей. У меня нет цели ставить как можно больше программ, иначе потеряется эксклюзивность. Поэтому от всех остальных предложений я отказываюсь.

    Не могу сказать, что сейчас уже есть абсолютно четкое понимание по будущим постановкам и образам Жени, но есть опыт, есть наработки, есть тенденции. В выборе образа мы будем руководствоваться внутренним состоянием Жени, как было и в нынешнем сезоне. Очень важно сохранить ее лицо.

     Женя открыта, готова к экспериментам. Сегодняшние ее программы – прощание с детством, отражение ее чувств, каждая из них – читаемая история, ведь хореография должна вести рассказ. Так, надеюсь, будет и в следующем году, главное найти стержень программ», – рассказал Авербух.

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