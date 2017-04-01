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    Евгения Медведева: «Когда-нибудь я попробую прыжок в 4 оборота»

    Теги чемпионат мира сборная России женское катание Евгения Медведева

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уверена, что прыжок в 4 оборота в женском катании не за горами.

    –- Можно устать от побед?

    –- Каждая победа мотивирует на новую.

    –- От чего приходится отказываться, ради достижения цели?

    –- Я считаю, что ни от чего не отказываюсь, потому что все, что я делаю, это мой выбор и приносит мне огромное удовлетворение. Просто я очень люблю фигурное катание!!! Поставьте три восклицательных знака. И я рада, что могу сказать: мое хобби – моя профессия.

    –- После командного чемпионата мира – отдых или школа?

    –- Отпуск совмещу с подготовкой к экзаменам.

    –- Сдаешь экзамены сразу за два года, чтобы досрочно окончить школу?

    –- Да, надеюсь окончить школу в этом году, потому что следующий сезон – олимпийский.

    –- Вы собираетесь усложнять свои прыжки?

    –- В планах это есть, потому что все равно нужно идти вперед, пытаться идти куда-то дальше. Мы же учили тройные, с них падали, тоже не получалось. И нужно двигаться дальше, пробовать что-то новое. И даже не новое для фигурного катания, новое для себя. И я думаю, что когда-нибудь я попробую прыжок в четыре оборота. Скорее всего, это будет сальхов.

    Но самостоятельно я на него не заходила, и я его не делаю. Я не делаю четверной сальхов! Ни на тренировках, ни на соревнованиях. Повторяю: я его не делаю! Просто очень во многих источниках я видела и заголовки, и интервью, что Евгения Медведева выучила четверной сальхов. Нет. Я его еще не делала, – отметила Медведева.

    Опрос

    Выиграет ли Евгения Медведева Олимпиаду?

    8644 голосa 16
    • Да
      83%
    • Нет
      17%

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