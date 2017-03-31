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    Максим Траньков: «Китайцы, конечно, катаются лучше нас. Мы с Волосожар – уже прошлое»

    Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков чемпионат мира сборная России сборная Китая пары Вэньцзинь Суй Цун Хань

    Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступающий в паре с Татьяной Волосожар, прокомментировал победу китайцев Вэнцзинь Суй и Цун Ханя на чемпионате мира в Хельсинки.

    «Я думаю, на сегодня китайцы, конечно, катаются лучше, чем Волосожар – Траньков. Вернее, катались. Мы – уже прошлое, пусть и недавнее.

    Нас с Татьяной просто нельзя сравнивать с ними, так же как с Родниной и Зайцевым. Это абсолютно разное время. Это было почти четыре года назад, и сейчас фигурное катание ушло вперед.

    Хорошо, конечно, что наш рекорд устоял и в короткой программе, и по общей сумме, но ребята приближаются», – рассказал Траньков.

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