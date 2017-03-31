Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступающий в паре с Татьяной Волосожар, прокомментировал победу китайцев Вэнцзинь Суй и Цун Ханя на чемпионате мира в Хельсинки.

«Я думаю, на сегодня китайцы, конечно, катаются лучше, чем Волосожар – Траньков. Вернее, катались. Мы – уже прошлое, пусть и недавнее.

Нас с Татьяной просто нельзя сравнивать с ними, так же как с Родниной и Зайцевым. Это абсолютно разное время. Это было почти четыре года назад, и сейчас фигурное катание ушло вперед.

Хорошо, конечно, что наш рекорд устоял и в короткой программе, и по общей сумме, но ребята приближаются», – рассказал Траньков.