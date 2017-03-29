Тарасова и Морозов выступят на чемпионате мира, несмотря на травму партнерши

Тренер Нина Мозер заявила, что российская спортивная пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов выступит на чемпионате мира в Хельсинки, несмотря на травму партнерши.

Напомним, что Тарасова получила травму на утренней тренировке. Ей наложили десять швов на порез на ноге.

«Стартуем», – сказала Мозер «Р-Спорту» в ответ на вопрос об участии пары.

«Мы приняли решение о выступлении. Это решение Тарасовой», – цитирует Мозер ТАСС.

Однако на официальном сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР) отмечается, что решение о выступлении пары будет принято перед стартом короткой программы, в зависимости от состояния здоровья Тарасовой.