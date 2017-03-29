Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, получила повреждение перед стартом чемпионата мира, сообщает Icenetwork.

«Говорят, что Тарасова получила порез возле колена после падения на тренировке, и ей наложили десять швов. Пока что нет официальной информации о выступлении пары в короткой программе, которая пройдет сегодня вечером», – сообщили журналисты Icenetwork.