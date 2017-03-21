Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что российская танцевальная пара Александра Степанова – Иван Букин заслуживает того, чтобы быть первой в России.

– Степанова и Букин были пятыми на чемпионате Европы. Что ждете от них на «мире»?

– Жду хорошего выступления. Я уверена, что они лучше нашей первой пары. Поверьте, мое мнение не предвзятое. Но никто меня не слушает.

На чемпионате Европы все усилия были брошены, чтобы сделать первую пару чемпионами. Степанову и Букина продали, отодвинули. Поставили вперед израильскую пару, которая раньше никогда у них не выигрывала.

В итоге: Боброва и Соловьев – третьи, Степанова и Букин – пятые, а вся эта мышиная возня не принесла ничего хорошего ни тем, ни другим.

– Видимо, это делается в благих целях – подтянуть наших лидеров с прицелом на Олимпиаду.

– Невозможно подтянуть тех, кто не тянет! Это был позор. Судейскую бригаду, которая обслуживала чемпионат Европы нужно отцепить от судейства на долгие годы.

Как такое может быть, чтобы сначала победителем короткой программы объявили одну пару, а через два часа – другую. Такого никогда не было!

– О судействе в фигурном катании говорят столько, сколько существует сам вид спорта. Новую систему судейства ввели – не помогает. Что делать?

– Тренироваться и быть лучше соперников! Татьяна Анатольевна всегда нас учила: будете сильнее на две головы, засудить не посмеют», – рассказала Бестемьянова.