Тренер Рафаэль Арутюнян поделился мнением по поводу судейства в женском катании.

Арутюнян удивлен тем, что Каролина Костнер, Кейтлин Осмонд, Эшли Вагнер и другие, получают более низкие оценки за компоненты, чем российские фигуристки.

«Мы почему-то молчим об этом, и я не знаю – почему. По сути, они делают одни и те же элементы, только россиянки выполняют их более стабильно, с чем я согласен, но мы почему-то не обсуждаем разницу в их оценках за компоненты. Разница в оценках удивляет меня после каждого соревнования», – рассказал Арутюнян.