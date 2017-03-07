Рафаэль Арутюнян: «После каждого турнира меня удивляет, какие завышенные оценки получают россиянки»
Тренер Рафаэль Арутюнян поделился мнением по поводу судейства в женском катании.
Арутюнян удивлен тем, что Каролина Костнер, Кейтлин Осмонд, Эшли Вагнер и другие, получают более низкие оценки за компоненты, чем российские фигуристки.
«Мы почему-то молчим об этом, и я не знаю – почему. По сути, они делают одни и те же элементы, только россиянки выполняют их более стабильно, с чем я согласен, но мы почему-то не обсуждаем разницу в их оценках за компоненты. Разница в оценках удивляет меня после каждого соревнования», – рассказал Арутюнян.
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