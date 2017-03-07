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    Рафаэль Арутюнян: «После каждого турнира меня удивляет, какие завышенные оценки получают россиянки»

    Теги Каролина Костнер сборная России Рафаэль Арутюнян сборная Канады сборная США сборная Италии Эшли Вагнер женское катание Кейтлин Осмонд

    Тренер Рафаэль Арутюнян поделился мнением по поводу судейства в женском катании.

    Арутюнян удивлен тем, что Каролина Костнер, Кейтлин Осмонд, Эшли Вагнер и другие, получают более низкие оценки за компоненты, чем российские фигуристки.

    «Мы почему-то молчим об этом, и я не знаю – почему. По сути, они делают одни и те же элементы, только россиянки выполняют их более стабильно, с чем я согласен, но мы почему-то не обсуждаем разницу в их оценках за компоненты. Разница в оценках удивляет меня после каждого соревнования», – рассказал Арутюнян.

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