Хореограф Илья Авербух рассказал о том, в чем видит причину успехов фигуристки Евгении Медведевой.

– Третий сезон вы ставите программы Евгении Медведевой. В чем ее уникальность?

– В моем понимании это божественная история. Господь дал девочке не только талант, но и голову на плечах. Что, на мой взгляд, важнее координации, которая ей послана свыше и раскрыта тренером Этери Тутберидзе.

Женя – невероятно целеустремленная, трудолюбивая, совершенно не по-детски размышляет. С ней очень интересно работать. Она тебя слышит, готова все попробовать. Знаете, в чем беда многих наших фигуристов?

– В чем же?

– Часто на твои предложения они отвечают: «Нет!» Переубедить удается не всегда. Но Женю уговаривать не надо.

– Каким видите будущее Липницкой?

– Следующий сезон для Юли определяющий. Если разбудить в ней внутреннюю злость загнанного зверька, как удалось перед Олимпиадой в Сочи Тутберидзе, Липницкая сможет громко хлопнуть дверью. Она должна разозлиться на всех, и главное, на себя. Иначе ничего не получится, – сказал Авербух.

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