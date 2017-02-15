Илья Авербух: «Господь дал Медведевой не только талант, но и голову на плечах»
Хореограф Илья Авербух рассказал о том, в чем видит причину успехов фигуристки Евгении Медведевой.
– Третий сезон вы ставите программы Евгении Медведевой. В чем ее уникальность?
– В моем понимании это божественная история. Господь дал девочке не только талант, но и голову на плечах. Что, на мой взгляд, важнее координации, которая ей послана свыше и раскрыта тренером Этери Тутберидзе.
Женя – невероятно целеустремленная, трудолюбивая, совершенно не по-детски размышляет. С ней очень интересно работать. Она тебя слышит, готова все попробовать. Знаете, в чем беда многих наших фигуристов?
– В чем же?
– Часто на твои предложения они отвечают: «Нет!» Переубедить удается не всегда. Но Женю уговаривать не надо.
– Каким видите будущее Липницкой?
– Следующий сезон для Юли определяющий. Если разбудить в ней внутреннюю злость загнанного зверька, как удалось перед Олимпиадой в Сочи Тутберидзе, Липницкая сможет громко хлопнуть дверью. Она должна разозлиться на всех, и главное, на себя. Иначе ничего не получится, – сказал Авербух.
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