Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала об отношениях с отцом Анатолием Тарасовым.

– Отец когда-нибудь говорил, что гордится вами?

– Нет. А чем гордиться-то? У нас в семье установка была – каждый делает то, что может. На максимуме. Это просто правильно – так чем гордиться? Только после пятой моей победной Олимпиады он сказал мне: “Здравствуй, коллега”.

– Вас же отец на тренерскую стезю и направил? После того, как вы получили травму, несовместимую с дальнейшим катанием.

– Да. Я вся была в печали, из которой папа меня вытряхнул. Хотела танцевать, училась, поступала – и в “Березку”, и в ансамбль Моисеева. Но рука моя была как тряпка. И отец сказал: “Иди на каток, помогай своим друзьям. Тренеров нет ни черта. Бери детей – и, если будешь хорошо работать, будешь счастлива всю жизнь”. Так и оказалось.

– Неужели, когда вы начинали, все эти классические стереотипы вроде “На детях гениев природа отдыхает”, “Понятно, папа во всем ей помог” не вызывали соблазна выбрать другую профессию?

– А я все это не чувствовала. Просто пошла туда, где с первого дня стала нужна и счастлива. При том что папа писал в газете “Правда”, что федерация фигурного катания, видимо, обалдела, что доверила молодой девчонке работать в сборной СССР. А просто так получилось, что я взяла пару, которая сразу попала в сборную.

– Папа? О вас?

– Да-да. В “Правде”. Что меня надо уволить.

– Передается ли на генетическом уровне умение управлять людьми?

– Думаю, что во многом – да. Кровь же не водица. Миша Жванецкий писал своему сыну: “Сынок, имей совесть, а потом делай все, что хочешь”. Потому что совесть не дает делать как попало. И ответственность, которая у меня с юных лет, она от мамы и папы, – рассказала Тарасова.

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