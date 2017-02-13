Сегодня Татьяне Тарасовой исполняется 70 лет

Сегодня заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой исполняется 70 лет.

За свою тренерскую карьеру Тарасова воспитала 12 олимпийских чемпионов в трех дисциплинах, на счету учеников Тарасовой 41 золотая медаль чемпионатов Европы и мира.

Среди ее воспитанников советские и российские спортивные пары Ирина Роднина и Александр Зайцев, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, танцевальные дуэты Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов, а также одиночники Илья Кулик и Алексей Ягудин.

Она также работала с казахтанцем Денисом Теном, американцами Джонни Вейром и Сашей Коэн, японкой Мао Асадой и другими.

С 1964 по 1967 Тарасова выступала в паре с Георгием Проскуриным. Дуэт завоевывал бронзу и серебро чемпионатов СССР, а также золото зимней Универсиады-1966. Вскоре после Универсиады Тарасова была вынуждена завершить карьеру из-за травмы.

Татьяне Тарасовой – 70 лет. Фотоочерк к юбилею великого тренера