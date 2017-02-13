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    Сегодня Татьяне Тарасовой исполняется 70 лет

    Теги Татьяна Тарасова сборная России

    Сегодня заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой исполняется 70 лет.

    За свою тренерскую карьеру Тарасова воспитала 12 олимпийских чемпионов в трех дисциплинах, на счету учеников Тарасовой 41 золотая медаль чемпионатов Европы и мира.

    Среди ее воспитанников советские и российские спортивные пары Ирина Роднина и Александр Зайцев, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, танцевальные дуэты Наталья Бестемьянова и Андрей Букин,  Марина Климова и Сергей Пономаренко,  Оксана Грищук и Евгений Платов, а также одиночники Илья Кулик  и Алексей Ягудин.

    Она также работала с казахтанцем Денисом Теном, американцами Джонни Вейром и Сашей Коэн, японкой Мао Асадой и другими.

    С 1964 по 1967 Тарасова выступала в паре с  Георгием Проскуриным. Дуэт завоевывал бронзу и серебро чемпионатов СССР, а также золото зимней Универсиады-1966. Вскоре после Универсиады Тарасова была вынуждена завершить карьеру из-за травмы.

    Татьяне Тарасовой – 70 лет. Фотоочерк к юбилею великого тренера

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