Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Артур Дмитриев: «Сейчас вернуть мировое лидерство в парном катании у России вряд ли получится»

    Теги сборная России пары Артур Дмитриев-старший

    Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев поделился мнением насчет прогресса в парном катании у российских фигуристов.

    Как вы оцениваете шансы российской сборной вернуть себе утраченное лидерство в парном катании?

    – Я думаю, что сегодня вернуть именно мировое лидерство вряд ли получится, это дело не одного соревнования, и даже не одного сезона. Но то, что мы можем бороться за первые места – это однозначно.

    Кто выиграет, вопрос открытый, все-таки это спорт, но бороться мы можем. Еще год назад мы говорили, что мы не можем бороться за первое место, а сейчас можем.

    А в следующем году, я имею в виду Олимпиаду?

    – Я думаю, ничего не изменится, наши пары будут бороться за тройку. Спортсмены всегда катаются настолько, насколько им дают соперники. Идеальные прокаты – это большая редкость. Как правило, их не бывает ни у кого.

    Но если рассматривать ситуацию, когда идеально откатают все, то мы пока не лидеры. Но ведь лед скользкий, поэтому возможно все. Нужно показывать свой максимум, выходить и бороться, и все получится! – сказал Дмитриев-старший.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться