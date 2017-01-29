Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев поделился мнением насчет прогресса в парном катании у российских фигуристов.

– Как вы оцениваете шансы российской сборной вернуть себе утраченное лидерство в парном катании?

– Я думаю, что сегодня вернуть именно мировое лидерство вряд ли получится, это дело не одного соревнования, и даже не одного сезона. Но то, что мы можем бороться за первые места – это однозначно.

Кто выиграет, вопрос открытый, все-таки это спорт, но бороться мы можем. Еще год назад мы говорили, что мы не можем бороться за первое место, а сейчас можем.

– А в следующем году, я имею в виду Олимпиаду?

– Я думаю, ничего не изменится, наши пары будут бороться за тройку. Спортсмены всегда катаются настолько, насколько им дают соперники. Идеальные прокаты – это большая редкость. Как правило, их не бывает ни у кого.

Но если рассматривать ситуацию, когда идеально откатают все, то мы пока не лидеры. Но ведь лед скользкий, поэтому возможно все. Нужно показывать свой максимум, выходить и бороться, и все получится! – сказал Дмитриев-старший.