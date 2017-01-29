Российский фигурист Максим Ковтун прокомментировал выступление на чемпионате Европы, где он завоевал серебро.

– Похоже, Инна Гончаренко подобрала к вам ключ?

– Знаете, я всегда много работал. Но у меня был нелегкий момент в жизни. Передо мной стоял какой-то барьер. Надеюсь, этот барьер преодолен.

Рад то, что выполнил задачу, которая передо мной была поставлена. Справился с ней почти, потому что была ошибка на лутце (я сделал двойной вместо запланированного каскада тройной лутц – ойлер – тройной сальхов), на ней я потерял более 10 баллов.

Этот каскад очень дорогой и очень важный. Не просто так мы его поставили вместо теоретического третьего четверного.

Рад, что получил за элементы почти все четвертые уровни, за исключением технической дорожки. Она третьего уровня, но отплюсована. Я выдал максимум эмоций и по-настоящему наслаждался своим катанием и чувствовал, как приносил радость людям, которые смотрели.

– К этому старту вы подошли в оптимальной физической форме?

– Все знают, что я по тренировкам лучше всех. На тренировках все получается легко и просто, но очень сложно все это перенести на соревнования. Но сейчас я не хочу сравнить свое катание с тем, что было раньше. Мне надо идти вперед и не думать об этом, – сказал Ковтун.