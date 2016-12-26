Тренер Виктор Кудрявцев оценил выступление Марии Сотсковой и Елены Радионовой на чемпионате России.

«Видно, что Сотскова выглядит лучше Радионовой. Радионова в целом ряде соревнований показывала худшие результаты, а Сотскова даже по сравнению с Финалом Гран-при прибавила в качестве исполнения – особенно произвольной программы. Во-первых, в Челябинске она каталась выразительнее, чем в Финале Гран-при в Марселе, во-вторых, прыжки были явно лучше в плане докрута, чем на Гран-при.

Результат чемпионата России не говорит о том, что Радионова не в состоянии выступать на чемпионате Европы. Качество ее выступлений все равно повысилось.

Но в данное время все зависит от тех фигуристок, кто поедет на чемпионат Европы. Если все три девочки достойно выступят на этих соревнованиях и выполнят свои задания, то и относительно чемпионата мира должен быть соблюден спортивный принцип отбора. Все-таки чемпионат России представляет собой более серьезные соревнования в этом виде, чем чемпионаты Европы и мира», – рассказал Кудрявцев.