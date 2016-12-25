Илья Авербух: «Судьба предоставила Ковтуну шанс, который нужно использовать. И это не случайно»
Хореограф Илья Авербух прокомментировал попадание Максима Ковтуна в состав сборной России на чемпионат Европы.
«Я считаю, что Макс готов на все сто, он все может, и мы ждем от него результата.
Это судьба, она предоставила ему шанс, который нужно использовать – все это не случайно.
Часто случается так, что тот, кто попадает на тот или иной турнир в последний момент, может стать там лучшим», – рассказал Авербух.
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