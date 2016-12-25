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    Илья Авербух: «Судьба предоставила Ковтуну шанс, который нужно использовать. И это не случайно»

    Теги Илья Авербух сборная России чемпионат Европы мужское катание Максим Ковтун

    Хореограф Илья Авербух прокомментировал попадание Максима Ковтуна в состав сборной России на чемпионат Европы.

    «Я считаю, что Макс готов на все сто, он все может, и мы ждем от него результата.

    Это судьба, она предоставила ему шанс, который нужно использовать – все это не случайно.

    Часто случается так, что тот, кто попадает на тот или иной турнир в последний момент, может стать там лучшим», – рассказал Авербух.

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