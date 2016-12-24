Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что рада второму месту на чемпионате России, и рассказала о волнении.

«Я очень подросла морально. У меня появился какой-то соревновательный опыт. Здесь было очень много народу, для меня это был просто шок, у меня ноги тряслись, и я не знала, что сделаю. Сама от себя ничего не ожидала, но все сделала.

Я счастлива, у меня даже эмоций не хватает, не знаю, как передать свою радость! Второе место – это просто без комментариев, я так рада», – сказала Загитова.