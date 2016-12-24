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    Алина Загитова: «У меня тряслись ноги, и я не знала, что сделаю»

    Теги сборная России чемпионат России женское катание Алина Загитова

    Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что рада второму месту на чемпионате России, и рассказала о волнении.

    «Я очень подросла морально. У меня появился какой-то соревновательный опыт. Здесь было очень много народу, для меня это был просто шок, у меня ноги тряслись, и я не знала, что сделаю. Сама от себя ничего не ожидала, но все сделала.

    Я счастлива, у меня даже эмоций не хватает, не знаю, как передать свою радость! Второе место – это просто без комментариев, я так рада», – сказала Загитова.

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