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    Евгения Медведева: «Смеялась над тем, что у меня получилось удивить даже Тутберидзе»

    Теги сборная России чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свою победу на чемпионате России в Челябинске.

    «Сейчас я получила хороший опыт и сделала небольшой шажок вперед – не только технически, но еще и в функциональном плане, потому что каскад «три-три-три», еще и практически последним прыжком, это тяжело. Но я справилась.

    Я была уверена в том, что мои тренеры даже не подозревали то, что пойду «сальхов-тулуп-тулуп». Я смеялась над тем, что у меня получилось удивить даже Этери Тутберидзе. Я не знаю, будут ли все прыжки в каскаде засчитаны. Мое дело было их сделать», – рассказала Медведева.

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