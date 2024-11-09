Как я случайно нашла вдохновение в спорте, о котором ничего не знала

Любовь Курчавова – о любви.

Это началось так же, как и почти все в моей жизни: я писала текст.

По работе зашла в инстаграм «Ночлежки» – благотворительной организации, которая помогает бездомным в Петербурге и Москве. Там – пост: студия сайклинга Rock the Cycle проведет тренировку в пользу фонда.

Чтобы мне понравиться, много не нужно. В тот же день – 9 ноября – я решила попробовать. И, простите за банальность, моя жизнь изменилась.

Сегодня – ровно год с того момента, а за моей спиной 155 тренировок.

Здесь необходимо отступление. Подростком я плавала, а потом взглянула на вещи, как мне казалось, здраво и решила: спорт – трата времени. Читать книги, учиться – куда полезнее. Поэтому спорт в моей жизни остался в двух формах: просмотра футбола и чтении Спортса’’. Когда родители говорили, что нужно двигаться, я злилась. Зачем, если не хочется?

Так и жила следующие семь лет.

В двадцать два меня накрыло тревога о здоровье: испугалась, что сидячий образ жизни превратит в развалину.

Так я начала бегать. Поначалу было очень сложно, потом – просто сложно. Затем – вошло в привычку, и в ноябре 2023-го я думала, как подружить бег с зимним Петербургом.

Тут-то мне и попался пост «Ночлежки».

И вот что было дальше.

Как все началось

Я вообще-то не из тех, кому подходят спортивные студии, поэтому шансов задержаться было немного. К тому же я вообще не представляла, что такое сайклинг.

И после первой тренировки понятнее не стало. Но было забавно: в середине, когда уже все задышали, тренер попросила петь про Комарово. И двадцать пять запыхавшихся человек реально пели «на недельку, до второго». Это так рассмешило, что я пришла во второй раз.

Когда я только туда собралась, подумала: раз столько месяцев бегаю, значит, неплохо готова к нагрузкам. Ха-ха. Сердце колотилось, горло схватывало, воздуха отчаянно не хватало. Но что-то во всем этом цепляло так, что я продолжала.

Со временем я лучше поняла, что вообще происходит. Оказалось, сайклинг – это умное кардио. При здравом подходе после пары занятий для новичков, где знакомят с тренажером, а ты понимаешь, подходит ли тебе это все, нужно идти на тест, который определяет уровень физической подготовки. После этого сайкл подстраивается под твои показатели.

Получается индивидуальная тренировка в толпе – красиво и метафорично.

Что я думаю, глядя на соседей по байкам

На тренировке все проявляют себя по-разному.

Обобщения – последнее, что я люблю, но чаще всего по человеку видно, для чего он здесь. Вот женщина сразу после тренировки идет к весам – все понятно. Вот мужчина, который явно бывает в качалке, крутит педали так, словно стремится сломать сайкл. Вот девушка постоянно записывает видео, а парень так методично и мягко двигается в темп музыки, что даже на расстоянии чувствуется, как он кайфует. А вот кто-то эталонно страдает и всем видом показывает, как же все это тяжело.

Не знаю, как выгляжу со стороны я. Лучше об этом не думать.

В любом случае, смотреть на все это крайне интересно: нагрузка либо сдувает с людей все наносное, либо наносного становится только больше.

Что я получаю на тренировках

Теперь расскажу, что происходит, когда находишь свой спорт.

Уже год в среднем пять раз в неделю (иногда – чаще) я погружаюсь в мир, который вытаскивает из рутины и заряжает. Там я нашла ощущение полета. Мне хочется рассказывать об этом мире каждому встречному.

Оказалось, что для меня сайклинг – это:

● путь к себе (кажется, никогда я не узнавала о себе столько, сколько за этот год).

● способ прочувствовать время (когда крутить педали уже смертельно тяжело, а до конца спринта еще двадцать семь секунд, понимаешь, как много они вмещают).

● способ почувствовать себя более живой (это следствие из предыдущего пункта: когда минуты и секунды такие осязаемые, жизнь ощущается острее).

● путешествие, которое можно устроить в любое время любого дня (и только ты сам решаешь, как проходить этот путь – можно раскручиваться до пульса 190, ехать чуть спокойнее и вдумчивее или вообще не обращать внимания на тренера и двигаться в своем темпе).

● шанс успокоить мысли, даже когда вокруг шторм (на сорок пять минут тренировки внешнего мира будто нет).

● возможность ощутить удовлетворение (здесь я ни с кем не соревнуюсь, кроме себя – приятно видеть, как растут результаты).

● возможность побыть одной (да, рядом тренер, двадцать три райдера и громкая музыка, при этом ты в пузыре, в который никто не проникнет).

Думаю, все это применимо к любой физической активности – при условии, что она подходит конкретному человеку.

Моя связь с сайклингом этим не ограничивается.

Чтобы объяснить, вернусь к нюансам. Каждый тренер пишет программу тренировки (это называется «профиль»), которая регулярно меняется. Там – отрезки работы («интервалы») пяти цветов: синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный. И разные стили: горы, спринты, ускорения, атаки, просто спокойная работа. Если немножко пофантазировать, думаю, можно представить.

Так вот. Под каждый из интервалов тренер подбирает музыку – так, как чувствует. Все просто: нужно работать в темп, тогда будет легче.

Теперь – снова к связи с сайклингом.

Кажется, я осталась там, потому что заворожила возможность следовать за мыслью совершенно незнакомого человека. Понятно, это возможно не на всех классах, но часто бывает так: если вы с тренером поболтаете после заезда, далеко не факт, что он раскроется так же, как в профиле, который написал. Сложно сказать, что это говорит о моей профдеформации, но сайклинг увлек меня из-за любопытства. Слишком уж интересно смотреть, что придумывают люди.

Что я узнала о себе, раскручивая педали

На сайклинге я впервые уяснила, что усталость – это иллюзия.

Терпение расширяет границы: на тренировках я много раз стискивала зубы и буквально уговаривала себя не останавливаться. А потом поняла, что сайклинг тренирует во мне не только физическую, но и жизненную выносливость.

Однажды узнав о себе, что можешь выдержать интервал, когда сил уже совсем нет, запомнишь это ощущение. И оно поможет, когда придется стиснуть зубы и поднажать в жизни.

Что еще случилось со мной на сайклинге

Где-то на третий месяц тренировок я поняла, что придумываю там сама.

Однажды тренер Катя написала профиль, в котором практически не было отдыха (вообще-то у нее почти всегда такие, но это опустим). Знали бы вы, как мне было тяжело: всерьез казалось, что еще минута – и останусь без легких или в лучшем случае отключусь. Поэтому решила: надо как-то отвлекаться, чтобы не выйти из зала посреди тренировки. И заняла голову мыслями о структуре текста, для которого уже подобрала фактуру.

Шок, но к финалу композиция была в голове.

Так я начала ходить на сайклинг, чтобы писать тексты.

Весной мой рабочий день выглядел так: утром собирала все для текста, днем шла на сайклинг и там придумывала, как все расставить, а сразу после тренировки переносила на бумагу.

Потом случилась еще более любопытная история. Однажды я пришла на профиль под названием Circles – Катя связала его со стадионными кругами, которые пробегала, когда занималась легкой атлетикой. Профиль устроен так: трижды повторялось одно и то же.

А я, которая долго думала, что бы написать про Поля Погба, вышла с тренировки с готовой идеей. Ну, конечно же, круги ада .

Еще один аспект – музыка. Раньше я относилась к ней предельно рационально: зачем ее слушать?

Но сайклинг состоит из музыки, поэтому заставил вспомнить себя в прошлом. Вообще-то подростком я не вынимала наушники из ушей. И тут вспомнила, что музыка – опора, поддержка и вдохновение. Оказалось, бит спасает во время жесткой тренировки: поднимает и несет вперед. Иногда невозможно остановиться просто из-за классного трека.

Мураками прав: хочешь продолжить начатое – не сбивайся с ритма.

И что?

Возможно, к этому моменту у вас возник вопрос: «Зачем мне весь этот текст?»

Попробую объяснить. Я всегда настаиваю: спорт гораздо шире профессионального, который мы обычно обсуждаем или освещаем. Это и человеческие истории, и связи с культурой, и добрые дела. Об этом я стараюсь говорить в текстах.

Теперь мне открылась новая сторона.

Скорее всего, я так отчаянно кручу педали вообще не ради спорта. Это просто мой способ смотреть внутрь себя, анализировать и открывать новое.

Недавно я прочитала «Войну и мир», и в третьем томе наткнулась на мысль, которая идеально иллюстрирует мои отношения с сайклингом: «Когда человек находится в движении, он всегда придумывает себе цель этого движения. Для того чтобы идти тысячу верст, человеку необходимо думать, что что-то хорошее есть за этими тысячью верст. Нужно представление об обетованной земле для того, чтобы иметь силы двигаться».

Моя земля обетованная – это выдох, когда последний рабочий интервал закончился, и осталась только заминка. Это ощущения и мысли после тренировки. К этой земле я стремлюсь всякий раз, когда захожу в зал.

Не призываю всех заниматься сайклингом. Многим он совершенно не подойдет, и это абсолютно нормально. Скорее, призываю искать ваше движение и помнить, что спорт – не мучение.

Нужно просто найти свой.

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