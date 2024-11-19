Парализованная печень и сломанные ребра – почему удары в корпус так опасны?

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Шикарный удар с разворота от Джона Джонса по корпусу Стипе Миочича – главный момент UFC 309. Опытный Миочич выдерживал серьезные попадания в голову, но плотный уширо-гери в область ребер стал решающим.

Почему удары в корпус настолько опасны?

У бойцов четыре уязвимых точки в корпусе. Больше всего достается печени

В англоязычных ММА-медиа часто используют выражение head-hunting. Так называют ситуацию, когда боец слишком сосредоточен на попытках попасть в голову соперника, но совсем забывает об атаках по другим уровням. Хотя в корпусе есть сразу четыре слабых места: печень, селезенка, солнечное сплетение и ребра.

Наиболее частые нокауты – после ударов в печень. Но это не связанно с невероятном уроном – в целом он сравним с попаданиями в другие уязвимые места. Дело в простой и эффективной технике. Левый боковой в корпус удобен для правшей: такой удар можно нанести быстро, в любой ситуации и не открываясь.

Печень достаточно слабо защищена. Да, перед ней есть ребра, но мышечных тканей не так много, особенно у неподготовленных бойцов. Если боец хорошо прячет удар в комбинации, то даже крепкий соперник получит сильный урон.

Первое, что попадает под удар – нервные окончания на капсуле Глиссона, окружающей печень. Раздражение этой капсулы напрямую передается в вегетативную систему человека, провоцируя реакцию: кратковременно меняется артериальное давление, происходит спазм диафрагмы и других дыхательных мышц, замедляется пульс. Такой набор негативных эффектов резко замедляет бойца, из-за чего требуется время на восстановление.

Удар в солнечное сплетение – тот самый удар под дых. Эффективен на улице, но не так хорош в спорте

Классика уличных потасовок – удар в солнечное сплетение. В реальных обстоятельствах апперкот под дых – один из самых эффективных ударов для быстрого разрешения любого конфликта вместе с киком в пах. Всем известно, что пропущенное попадание в солнечное сплетение приводит к потере ровного темпа дыхания и заставляет резко согнуться.

Такой эффект связан с обилием нервных окончаний и спазмом дыхательных путей. Солнечное сплетение – большое нервное сплетение, расположенное в брюшной полости. Расположенные там нервы похожи на лучи и направлены в разные части (поэтому называется солнечным).

Один из самых важных нервов, расположенных в солнечном сплетении, отвечает за работу диафрагмы. При точном и плотном попадании ее координация нарушается, что приводит к потере дыхания.

Несмотря на эффективность такого удара при самообороне, в спорте он не такой мощный:

• Во-первых, в ММА и боксе дерутся в перчатках, а солнечное сплетение – достаточно небольшая точка на теле (еще ее называют Цель Броутона). Нанести точный удар в больших боксерских перчатках или даже четырехунцовых накладках – проблематично.

• Во-вторых, солнечное сплетение прикрывают серьезные мышцы пресса, хорошо прокачанные у профессиональных атлетов.

• В-третьих, защититься от удара в эту область достаточно просто – ее расположение чуть более удобное, чем у печени. Поэтому в профессиональном спорте нокаутов после ударов в солнечное сплетение не так много.

В селезенку бьют реже, чем в печень или солнечное сплетение. Такой удар неудобен для правшей

Более редкая разновидность ударов в корпус – по селезенке. Чаще всего он наносится правой рукой и достаточно неудобен для правшей. Для плотного удара в область селезенки в движении необходимо выполнить те же движения, что и при ударе в печень: зашагивание вперед и в сторону передней ногой, перенос веса тела на нее и удар передней рукой. Если менять сторону удара, меняется и стойка. То есть плотные удары в селезенку в движении доступны левшам.

Селезенка достаточно хорошо защищена. Она небольшая и находится под ребрами – попасть по ней совсем непросто. Но точный удар может нанести катастрофический урон. Селезенка – мягкий и очень кровоснабжаемый орган, серьезное повреждение которого может вызвать внутреннее кровотечение.

В остальном эффект приближен к удару в печень. Боль из левого подреберья может распространиться на плечо, сбивается дыхание, повышается сердцебиение. Как отмечают боксеры-любители, после попадания по печени требуется более долгая пауза. Но, разумеется, это зависит от силы и точности удара.

Удар по ребрам эффективнее в ММА, чем в боксе. Лучше всего работают кики

Кажется, что удар с разворота Джонса нанес больше всего повреждений именно ребрам Миочича. По информации GiveMeSport, Миочич сломал ребро и травмировал селезенку и печень, но его менеджер это опроверг. В любом случае выглядит жестко:

К чему может привести такой удар? Очевидно, что самый болезненный эффект – повреждение ребер. Даже самая легкая травма затрудняет дыхание и вызывает серьезную локальную боль. Перелом может привести к повреждению органов, находящихся под защитой ребер – легких, печени, селезенки.

Наибольший урон ребрам наносят удары твердой поверхностью, направленные снизу. Именно поэтому тяжелые травмы ребер в боксе достаточно редки – боксеры гораздо чаще пробивают печень или селезенку. А вот в ММА встречаются часто. К травмам ребер приводят миддл-кики, удары с разворота, удары коленями и локтями в партере.

Кажется, среди этих ударов наиболее опасны именно удары с разворота. Какой урон получил Миочич от Джонса на самом деле, мы не знаем, но есть похожий пример. В феврале-2022 на турнире Bellator 274 Андрей Корешков нокаутировал Ченса Ренкаунтри в первом раунде. Корешков пробил идеальный уширо-гери, зарядив пяткой прямо в ребра соперника. Результат – пять сломанных ребер и повреждение легкого.

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Фото: Gettyimages.ru /Jeff Bottari/Zuffa LLC, Mitch Viquez/Zuffa LLC, Mark Evans, Sarah Stier