🫣 Вам не кажется, что Джейк Пол начал бояться Тайсона? Только посмотрите его реакцию 😰 на холодный взгляд Майка

Уже через несколько дней мы вновь увидим Майка Тайсона на профессиональном ринге.

Соперник необычный. Джейк Пол - ооочень популярный ютуб-блогер, но, уже имеющий за плечами приличный боксерский опыт. За его плечами три победы над легендами UFC - Тайроном Вудли (дважды) и Андерсоном Силвой. Закономерно, что амбициозный 27-летний американец хочет повысить планку. Но не слишком ли высоко?

Да, Тайсону уже 58 лет. Но, пожалуй, это тот человек, который наведет на вас ужас и в 90. Нет? Тогда посмотрите этот небольшой ролик, снятый на прошлой неделе.

Кажется, Джейк Пол уже не так уверен в своих силах. Хоть на словах и пытается доказать обратное.

Дикий страх не ускользнул и мимо соцсетей.

💭 «Даже Джейк не верит в то, что говорит».

💭 «Тайсон отчаянно делает вид, что ему не противно».

💭 «Кто-то верит в слова Пола?»

💭 «Надеюсь, Тайсон будет с ним безжалостен».

💭 «Бедный Джейк, меня аж самого пробрало от взгляда Майка».

💭 «Потому что я - Майк Тайсон. Самое страшное, что можно услышать».