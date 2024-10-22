Боец MMA психанул в боксе – и вырубил соперника ногой. Мгновенный бан

Теперь его проклинают в соцсетях.

Странный сценарий боксерского поединка в Таиланде: очень жесткий нокаут , но не по правилам.

За нокаут «автоматом» чеченский боец получил пожизненную дисквалификацию и хейт в соцсетях

Инцидент произошел на Пхукете на боксерском турнире Ali Boxing Club иранского промоутера Али Моарефа. В легком весе дрались два проспекта – иранец Багхер Фараджи (2-0, обе победы – техническим нокаутом) и 21-летний российский дебютант Идрис Абдурашидов.

Абдурашидов проигрывал по ходу боя, а в четвертом раунде вышел из себя, что попало на видео. Уступая Фараджи в разменах, он внезапно выбросил хай-кик – и наглухо нокаутировал соперника. Грязное нарушение, ведь бой проходил по правилам бокса. Несмотря на это, угол Абдурашидова взревел от радости и назвал его «мужчиной».

После скандального эпизода Абдурашидов получил пожизненную дисквалификацию в боксе. Он опубликовал пост, в котором объяснил поведение: «Вот и дебютировал в профессиональном боксе. Пожизненная дисквалификация. Этот удар ногой я выбросил автоматом!»

Оправдания Абдурашидова не впечатлили подписчиков. В соцсетях его жестко раскритиковали англоязычные пользователи:

• «Он разбил тебе лицо, а ты сбежал как девчонка».

• «Ударил ногой и сбежал с ринга. Если бы бой продолжился, через 30 секунд тебя бы нокаутировали».

• «Ты позор мира единоборств и не должен никогда больше драться. Ты забрал его годы жизни подлым ударом, причинил ущерб мозгу. Ведешь себя так, словно это шутка? Люди умирают на ринге. У тебя нет чести, морали и самоуважения».

• «Надеюсь, однажды тебя поймают на улице, как предателя. И ты почувствуешь то же самое!»

Когда история завирусилась в соцсетях, Абдурашидов выложил видео и фото с Фараджи: «Мы пожали руки, между нами все в порядке. Мы помирились».

Абдурашидов покоряет ONE, а до этого дрался в молодежной лиге ACA. Это не первый скандал с чеченскими бойцами в Таиланде – до этого произошла массовая драка

Обида Абдурашидова в бою объяснима – он непобежденный проспект в ММА. Видимо, зашел в бокс, чтобы подзаработать и поддержать форму, но неудачно (рекорд в муай-тай – 3-0).

Сейчас Абдурашидов дерется в сингапурском промоушене ONE Championship, а его менеджер – жена чемпиона лиги Анатолия Малыхина. В сентябре Абдурашидов успешно дебютировал, техническим нокаутом победив кыргыза Казакбая Тиленова (6-1).

«Этот успех – результат долгих месяцев упорных тренировок, самопожертвования и веры в себя. Каждый день я выходил на тренировочную площадку с одной целью – стать лучше. И вот благодаря Всевышнему Аллаху и этому труду, я смог показать все, на что способен», – написал Абдурашидов после победы.

До ONE он выиграл юношеские чемпионаты мира и России по самбо и трижды побеждал на ACA Young Eagle – филиале, где чеченский промоушен ищет молодых талантов. Абдурашидов дерется под прозвищем «агрессор» (популярное среди чеченских бойцов): трижды оформил технический нокаут и попросил ACA дать ему двух соперников за вечер.

Это не первый скандал с чеченским бойцом в Таиланде в 2024 году. В мае на турнире в Bangla Boxing Stadium (тоже на Пхукете) чеченский проспект Джамбулат Гокаев устроил массовую драку. Он проиграл решением ирландцу Каталу Мерфи, который агрессивно отпраздновал победу. Тогда на Мерфи бросилась толпа друзей Гокаева: в ход шли кулаки, удары со спины и даже плевки. Организаторы турнира заявили о намерении подать в суд на каждого, кто участвовал в массовой драке.

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Фото: instagram.com/idris_abdurashidov