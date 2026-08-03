Вальтер Уокер: «Хочу подраться с Дерриком Льюисом, смотрел его бои, когда был молодым»

Уокер хочет провести бой с Льюисом или Хокитом.

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер назвал двух желаемых соперников для следующего боя.

«Я хочу подраться с Дериком Льюисом или Джошем Хокитом. Готов биться в октябре или ноябре. Буду счастлив согласиться на любой вариант, который предложит UFC. Если бы я мог выбирать, то взял бы бой с Льюисом. У Деррика более громкое имя. Я смотрел за его поединками, когда был молодым», – сказал Уокер.

Прошлый бой Уокер провел 25 июля на турнире UFC в Абу-Даби и победил болевым приемом на ногу Томаса Петерсена.

Куниев вошел в топ-5 тяжелого дивизиона в мета-рейтингах UFC, Уокер – восьмой