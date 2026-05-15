Кейшон Дэвис: «Ломаченко, подерись со мной в своем первом бою после возвращения! Ты легенда, но я тебя нокаутирую»

Кейшон Дэвис хочет бой с Ломаченко.

Кейшон Дэвис отреагировал на возвращение Василия Ломаченко , который планирует провести бой осенью.

«Лома, подерись со мной в своем первом бою после возвращения! Подерись со мной, Ломаченко, я приеду в Украину!

Ты легенда, но я тебя нокаутирую, как Дениса Беринчика», – сказал Дэвис.

38-летний Ломаченко последний раз дрался в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. В июне 2025-го Василий завершил карьеру из-за проблем со спиной.

Менеджер Ломаченко: «Мы работаем над возвращением этой осенью»