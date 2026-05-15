Кейшон Дэвис: «Ломаченко, подерись со мной в своем первом бою после возвращения! Ты легенда, но я тебя нокаутирую»
Кейшон Дэвис хочет бой с Ломаченко.
Кейшон Дэвис отреагировал на возвращение Василия Ломаченко, который планирует провести бой осенью.
«Лома, подерись со мной в своем первом бою после возвращения! Подерись со мной, Ломаченко, я приеду в Украину!
Ты легенда, но я тебя нокаутирую, как Дениса Беринчика», – сказал Дэвис.
38-летний Ломаченко последний раз дрался в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. В июне 2025-го Василий завершил карьеру из-за проблем со спиной.
Менеджер Ломаченко: «Мы работаем над возвращением этой осенью»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Fight Hub TV
