ACA 179: все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

8 сентября в Краснодаре состоится турнир ACA 179, в главном событии которого пройдет бой в полулегком весе между Исламом Омаровым (14-0) и Курбаном Тайгибовым (14-3).

Где и во сколько смотреть ACA 179?

Прямую трансляцию турнира на территории России проведет официальный сайт промоушена ACA. Старт основного карда – в 15:20 по московскому времени.

Главные бои турнира:

Алексей Полпудников (34-9-1) – Фелипе Фроес (23-8-1);

Тимур Валиев (18-3) – Махарбек Каргинов (17-3);

Салимгерей Расулов (24-9) – Пуай Рахмани (2-3);

Георгий Кичигин (29-10) – Андрей Кошкин (23-10).

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