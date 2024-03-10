Порье нокаутировал Сен-Дени на UFC 299

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье UFC 299 Бенуа Сен-Дени Порье - Сен-Дени Бокс/MMA/UFC

В Майами проходит турнир UFC 299, в соглавном бою которого подрались легковесы Дастин Порье (30-8) и Бенуа Сен-Дени (13-2).

Порье нокаутировал Сен-Дени во втором раунде. Сен-Дени прервал серию из пяти побед, а Порье закрыл поражение от Джастина Гейджи.

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36 комментариев
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Какая самобытная боксерская техника у Дастина, красота
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Порье просто машина. Так перетерпел борьбу и отправил спать.
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Ответ Богдан
Какая самобытная боксерская техника у Дастина, красота
и не менее самобытная техника гильотины...
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Пюре молодец, выстоял и вырубил этого быка
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Ну просто,что за пушка все таки этот Дастин.как же он боксирует.просто живая легенда.сколько красивых техничных боев.очень жаль конечно,что полноценным чемпионом не был..
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Бриллиант всегда топ!
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Лучший бокс легкого веса у Порье. Его фишка это перекрывание челюсти предплечьями, ни у одного бойца таких блоков не видела никогда.
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Порье на классе! Как же он кайфовал походу боя даже когда был снизу. Один из любимых бойцов. Однозначно бонус за выступление вечера
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Ответ Мадина Уйгурова
Лучший бокс легкого веса у Порье. Его фишка это перекрывание челюсти предплечьями, ни у одного бойца таких блоков не видела никогда.
Эта его фишка и сгубила в реванше с Гейджи. Предплечьем ногу блокировать опасно.
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Отлично, Дастин хорош, пережил полтора минутный шторм и уже на руках показал класс.
Единственный момент который не в плюс эта та самая гильотина (не та, что с Хабибом была, но и эта была схожа в том что не получалась). Угол правильно сказал, если она не работает и не получается попробуй с других козырей. Тем более что бензобак у Сент Дени был уже пуст, и человек уже с опущеными руками был.
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Порье воин. Перетерпел и потушил соперника
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Ответ Мадина Уйгурова
Лучший бокс легкого веса у Порье. Его фишка это перекрывание челюсти предплечьями, ни у одного бойца таких блоков не видела никогда.
Роулер также защищался
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Сумашедший нокаут
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Просто красавчик! Я аж заорал на работе)
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Порье красава, но добивать надо было через гильотину!
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Что за бой, сколько опасных ситуаций
Порье мужик, оппонент тоже хорош
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Всегда рад победам Пюре: как боец очень крут и ярок, так и человек вроде хороший
Но сегодня можно было и не добивать
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Молоток!
Без суеты чëтко накидал в бороду.
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Хоть и не поддерживаю Порье стоит признать что он жёсткий тип хоть и довольно прямолинейный
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Можно процитировать классика - Я СЕЙЧАС ЗАКОНЧУ ВООБЩЕ ВСЕ!!!
Охренительный нокаут, зарубы Порье любит, умеет, практикует
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Порье больше не надо гильотин, а так в стойке показал лягушатнику его уровень , браво
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Ответ Ojer
Порье красава, но добивать надо было через гильотину!
Сделает заметку на будущее походу)))
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Ответ Joker111
Ну просто,что за пушка все таки этот Дастин.как же он боксирует.просто живая легенда.сколько красивых техничных боев.очень жаль конечно,что полноценным чемпионом не был..
Нулевой он в борьбе и сабмишене. Оливейра и Хабиб показали его уровень
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Ответ Крыс Пол
Эта его фишка и сгубила в реванше с Гейджи. Предплечьем ногу блокировать опасно.
Зато упал красиво, поправляя чёлку
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Ответ Мадина Уйгурова
Лучший бокс легкого веса у Порье. Его фишка это перекрывание челюсти предплечьями, ни у одного бойца таких блоков не видела никогда.
В боксе такие были, в мма Стрик похожим образом защищался
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Ответ Joker111
Ну просто,что за пушка все таки этот Дастин.как же он боксирует.просто живая легенда.сколько красивых техничных боев.очень жаль конечно,что полноценным чемпионом не был..
Не боксирует, а бьёт руками. До боксирования ему как до луны.
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Ответ rubik che
Не боксирует, а бьёт руками. До боксирования ему как до луны.
вы много боксерских поединков провели в 4-х унцевых перчатках?
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Ответ Кукушка Кукушка
и не менее самобытная техника гильотины...
Ну gt, конечно, такая себе, но он старается, не сдается😅
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Я так понял, что плана "Б" кроме победы в первом раунде у Сен-Дени не было. Он во втором , мне кажется, даже без прилетов в бороду сам падал уже.
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Порье хорош, рад за него, реально порадовал своим выступлением
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