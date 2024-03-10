Порье нокаутировал Сен-Дени на UFC 299

В Майами проходит турнир UFC 299, в соглавном бою которого подрались легковесы (30-8) и (13-2).

Порье нокаутировал Сен-Дени во втором раунде. Сен-Дени прервал серию из пяти побед, а Порье закрыл поражение от Джастина Гейджи.

UFC 299: О’Мэлли – Вера, Порье – Сен-Дени, Ян – Ядун

Звезда UFC – французский спецназовец. Воевал с террористами в Африке и обожает Наполеона