Порье нокаутировал Сен-Дени на UFC 299
В Майами проходит турнир UFC 299, в соглавном бою которого подрались легковесы Дастин Порье (30-8) и Бенуа Сен-Дени (13-2).
Порье нокаутировал Сен-Дени во втором раунде. Сен-Дени прервал серию из пяти побед, а Порье закрыл поражение от Джастина Гейджи.
UFC 299: О’Мэлли – Вера, Порье – Сен-Дени, Ян – Ядун
Звезда UFC – французский спецназовец. Воевал с террористами в Африке и обожает Наполеона
Единственный момент который не в плюс эта та самая гильотина (не та, что с Хабибом была, но и эта была схожа в том что не получалась). Угол правильно сказал, если она не работает и не получается попробуй с других козырей. Тем более что бензобак у Сент Дени был уже пуст, и человек уже с опущеными руками был.
Порье мужик, оппонент тоже хорош
Но сегодня можно было и не добивать
Без суеты чëтко накидал в бороду.
Охренительный нокаут, зарубы Порье любит, умеет, практикует