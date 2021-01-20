🔥 Конор Макгрегор – Дастин Порье: сумеет ли Дастин взять реванш за поражение в 2014 году?

24 января бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выйдет в октагон против Дастина Порье. В 2014 году бойцы уже встречались – тогда в первом же раунде ирландец нокаутировал Дастина. Сможет ли Порье взять реванш за свое поражение?

Несмотря на длительный перерыв (последний бой Конора состоялся больше года назад – против Серроне), Макгрегор остается фаворитом – на его победу можно поставить с коэффициентом 1,40. Победа Порье оценивается в 3,09.

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