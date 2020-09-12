Рой Джонс: «Кто бы мог подумать, что я, чернокожий, стану гражданином России?»

Экс-чемпион мира в четырех дивизионах вспомнил, как он получил российское гражданство.

«Я в России что-то вроде Майкла Джексона и Майкла Джордана. Машины останавливаются, дети бегут, чтобы посмотреть в окно. Это потрясающе.

Когда я встретил , то спросил, смогу ли я стать гражданином России? Он ответил: «Конечно».

Кто бы мог подумать, что я, чернокожий, стану гражданином России? Говорят, что Россия и США – злейшие враги, но это не так», – рассказал Джонс.

РЕН ТВ покажет бой Тайсон – Джонс в прямом эфире

Майк Тайсон продолжает подготовку к бою против Роя Джонса