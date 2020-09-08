Янькова об откровенных фотосессиях: «Это по-прежнему собирает больше всего внимания»

Российский боец рассказала об откровенных фотосессиях, заявив, что они по-прежнему привлекают больше всего внимания.

«По статистике – просмотры, лайки и так далее – больше всего собирают фото в купальнике. Ну, так работает эта сеть, я не знаю. Или так работает современный мир.

Это собирает больше всего внимания. Хотя, казалось бы, кого в наше время можно удивить фотографиями в купальнике?

Для меня это искусство. Я себя воспринимаю и как арт-объект – например, татуировки. Но не хочу сказать, что моя миссия фотками в купальнике, чтобы другие не наедались на ночь. Но в какой-то степени это тоже работает», – сказала Янькова.

Полное интервью с Яньковой смотрите на канале «Руки Выше».