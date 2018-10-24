Хабиб опубликовал трогательное видео про отца: «Цените старших, они не всегда будут рядом»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посвятил трогательный видеопост своему погибшему отцу Абдулманапу Нурмагомедову.
«Цените старших, они не всегда будут рядом, как мы себе это представляем», – написал Хабиб.
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Напомним, что Нурмагомедов-старший скончался 3 июля от последствий коронавирусной инфекции.
24 октября на UFC 254 Хабиб будет защищать пояс чемпиона от Джастина Гэтжи.
Хабиб: «Прошлая неделя была нереально загружена. Между съемками спаррингов братья помогали восстанавливать загруженные руки»
Хабиб: «Если делать нечего – сделай пробежку в горы. Отвечаю, поможет собраться с мыслями и набраться хорошей энергией»