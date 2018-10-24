Тренер Пакьяо: «Мэнни уничтожит этого болвана Макгрегора за три раунда»

Джастин Форчун, тренер чемпиона WBA в полусреднем весе , высказался относительно возможной организации поединка с бывшим чемпионом в двух дивизионах .

«Зачем нам делать богатым этого парня? Бой с ним ничего Мэнни не даст в том, что касается его наследия.

Зачем разрушать его из-за этого болвана Макгрегора? Пакьяо уничтожит его за три раунда.

Мэнни слишком быстрый и сильный для него. Макгрегор ничего из себя не представляет.

Когда Пакьяо завершит карьеру, он станет величайшим боксером в истории. А Конор – парень из ММА. Он не умеет боксировать. Все очень просто», – рассказал Форчун.

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