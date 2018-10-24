Тренер Пакьяо: «Мэнни уничтожит этого болвана Макгрегора за три раунда»

Джастин Форчун, тренер чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо, высказался относительно возможной организации поединка с бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором.
«Зачем нам делать богатым этого парня? Бой с ним ничего Мэнни не даст в том, что касается его наследия.
Зачем разрушать его из-за этого болвана Макгрегора? Пакьяо уничтожит его за три раунда.
Мэнни слишком быстрый и сильный для него. Макгрегор ничего из себя не представляет.
Когда Пакьяо завершит карьеру, он станет величайшим боксером в истории. А Конор – парень из ММА. Он не умеет боксировать. Все очень просто», – рассказал Форчун.
Конор: «Три года назад Флойд Мейвезер провел со мной последний бой в карьере»