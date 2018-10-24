Федор Емельяненко: «Хотелось бы побиться с Вердумом»

Теги UFC MMA Фабрисио Вердум Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Bellator Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Федор Емельяненко рассказал о потенциальных будущих боях.

«Интересен ли мне реванш с Фабрисио Вердумом? Хорошая идея, я готов.

Первый бой не вспоминаю. Много времени прошло с тех пор. Он замечательный боец, после нашего боя он стал чемпионом UFC. Поэтому хотелось бы с ним побиться.

Его бой с Олейником? Да, видел. Все равно он остается топовым бойцом. Может быть, тогда не все в подготовке получилось, может, не до конца просчитал Олейника. Или Алексей просчитал Вердума. Но бой был хорошим», – сказал Емельяненко.

У Вердума закончился контракт с UFC. 10 лет назад бразилец одержал сенсационную победу над Емельяненко.

Ученик Емельяненко против бойца, который нокаутировал Федора за 35 секунд

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