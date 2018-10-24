Вадим Немков: «Мы примем Сашу Емельяненко, если они помирятся с Федей»

Теги Александр Емельяненко MMA Федор Емельяненко Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Претендент на титул Bellator Вадим Немков оценил шансы на возвращение Александра Емельяненко в тренировочный лагерь в Старом Осколе.

«Принять-то мы его примем. Если они помирятся с Федей и с тренерами. У меня с ним никаких конфликтов не было.

Другой вопрос: захочет ли он вернуться сам? Он много говорил на тренеров, что они ему ничего не дали. Возможно, он думает, что тренеры в «Ахмате» знают больше. Думаю, что Саша в Оскол не вернется.

Помирятся ли они с Федей? Все может быть. Они родные братья. Мне кажется, когда-нибудь да помирятся», – сказал Немков. 

Вадим Немков: «Мы можем заскочить в UFC и перебить там топов»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья