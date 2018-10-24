Тренер Хабиба: «Нурмагомедов еще скучает по отцу»

Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес рассказал о том, как боец перенес смерть отца – .

«Я впервые поговорил с Хабибом об этом две недели назад. Он все еще скучает по отцу и по тому, как они были связаны. Абдулманап был всем для него.

Благословение отца давало Хабибу сил выходить и делать то, что ему нужно было делать. Все, что отец хотел, Хабиб всегда выполнял.

Теперь у него этого нет. Сейчас ему надо сосредоточиться на наследии, которое так хотел для него отец», – сказал Мендес.

Хабиб: «До боя с Гэтжи осталось 80 дней»

Рэпер Птаха: «Влетел бы за Хабиба в октагон после боя с Конором. Я за своих»