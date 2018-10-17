Бой Емельяненко – Исмаилов пройдет без зрителей

Турнир АСА 107, в главном событии которого пройдет бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаилов, пройдет без зрителей.

«Мы вынуждены с большим огорчением сообщить вам, что турнир АСА 107 пройдёт в формате телевизионного шоу, без зрителей.

Мы сделали все возможное, чтобы провести это событие со зрителями, согласовали с Роспотребнадзором присутствие зрителей на турнире ACA 107, но до сих пор не получили согласования Администрации Краснодарского Края, ввиду продление «режима повышенной готовности» до 3 августа», – говорится в заявлении организаторов.

– Исмаилов состоится 24 июля в Сочи.

Александр Емельяненко – Магомед Исмаилов. Онлайн-трансляция ACA 107 и главного боя года в России

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