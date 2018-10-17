Петр Ян: «Мне не нужна большая популярность»

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян сообщил, что не нуждается в большом внимании со стороны СМИ и поклонников ММА.

«Сейчас появилось больше свободного времени, так как не нужно думать о поединке, сопернике, поясе, о том, какая на тебе лежит ответственность.

Отдыхаю, так как знаю, что сделал свою работу на отлично. Конечно, журналисты задают много вопросов, но я стараюсь их отсеивать.

Всегда найду свободное время для тех, кто был рядом в начале моего пути в UFC. А с остальными у меня нет желания общаться.

Мне не нужна большая популярность, я к ней не стремлюсь», – рассказал Ян.

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