Чеченский правозащитник вызвал на бой Маирбека Тайсумова из-за дружбы с Кадыровым

Руководитель чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд» Мансур Садулаев бросил вызов бывшему бойцу UFC Маирбеку Тайсумову.

Садулаев сообщил, что Тайсумов поддерживает дружеские отношения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Я обращаюсь к Маирбеку Тайсумову. Я тоже спортсмен, хоть и не профессиональный.

Я тоже нахожусь в Вене, в Австрии, и я вызываю тебя на ринг сразиться со мной. Я буду под чеченским флагом, а ты под российским, кадыровским», – сказал Садулаев.

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