Магомед Исмаилов об аресте тренера Осии: «В России всякое случается»

Средневес АСА Магомед Исмаилов прокомментировал арест своего тренера Владимира Осия.

«На данный момент не хотел бы комментировать эту ситуацию, но все нормально, всякое случается. Тем более, в России.

Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что он сам не хотел, чтобы я занимался чем-то другим, у меня скоро будет такое противостояние.

Уделяем определенное внимание этому, надеюсь, что все наладится», – сказал Исмаилов.

В конце мая Осию арестовали по подозрению в организации убийства директора торгового центра в Подмосковье. Кроме этого, при обыске у него нашли 1,8 кг кокаина.

Тренер нашего топового бойца задержан по подозрению в убийстве. Он воспитал Магу Исмаилова и сделал сборную чемпионами мира

У тренера Исмаилова, задержанного в подозрении организации убийства, нашли 1,8 кг кокаина