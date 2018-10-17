Президент UFC: «Не удивлюсь, если Конор захочет подраться в следующем году»

Президент UFC Дэйна Уайт считает, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор может возобновить профессиональную карьеру.

– один из лучших бойцов в мире. Что происходит с ним сейчас? То, что происходит с бойцами, когда они получают очень много денег.

Сейчас он на той стадии карьеры, когда у него осталось пару боев. Он приостановил выступления, но я не удивлюсь, если он в следующем году захочет подраться», – сказал Уайт.

Последний на данный момент бой Конор провел в январе 2020-го, победив Дональда Серроне. В июне ирландец в третий раз завершил карьеру.

Конор – про желание Порье драться с Хабибом: «Министерство очевидности. Отправиться спать – хуже, чем попасться в сабмишен»

Дастин Порье: «Хотел бы побить Хабиба, даже если бы на кону не было пояса»