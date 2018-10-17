Джастин Гэтжи: «Хабиб, мне очень жаль»

Временный чемпион в легком весе отреагировал на смерть .

«Ужасно слышать новости о легендарном Абдулманапе Нурмагомедове. Хабиб, мне очень жаль.

Твой отец ушел с сердцем, наполненным гордостью, зная, что ты будешь нести его наследие», – написал Гэтжи.

В сентябре у Гэтжи и Хабиба запланирован бой на UFC 253 в Абу-Даби.

Василий Уткин о смерти отца Хабиба: «Полагаю, он был очень счастливым человеком»

«Отец был для меня всем». Умер Абдулманап Нурмагомедов – главный человек в жизни Хабиба