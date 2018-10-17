Дастин Порье: «Знаю, что в силах победить Хабиба»

Легковес UFC Дастин Порье высказался относительно своего следующего соперника и возможного реванша с чемпионом .

«Считаю, мне будет проще получить титульный бой, если победит Хабиба. В этом случае я наверняка буду биться с ним за пояс — я пока последний, кто его избил. Знаю, что он тоже хочет этого поединка.

Я чувствую себя лучшим бойцом в мире. Знаю, что совершил ошибки и проиграл Хабибу, но я способен победить его. Знаю, что это в моих силах.

Я не хочу никому возвращать должок. Я не в том бизнесе, чтобы устраивать разборки. Я лишь хочу стать лучшим бойцом в мире. Моя цель – стать неоспоримым чемпионом», – заявил Порье.

В сентябре 2019-го Порье проиграл Хабибу удушающим приемом в третьем раунде.

Хабиб 4 июля проведет пресс-конференцию в Москве

Доход Хабиба за год – $16,5 млн. Получает по 300 тысяч за публичное выступление, гонорар с дебюта вырос в 625 раз