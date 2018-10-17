Стали известны участники турниров UFC на «Бойцовском острове». На них выступят 10 российских бойцов

UFC опубликовал карды четырех турниров на «Бойцовском острове» в Абу-Даби – 11, 15, 18 и 25 июля.
Турниры пройдут с участием 10 российских бойцов: Петр Ян, Муслим Салихов, Роман Богатов, Аскар Аскаров, Хадис Ибрагимов, Тагир Уланбеков, Арман Царукян, Мовсар Евлоев, Умар Нурмагомедов, Рамазан Эмеев.
UFC 251 (11 июля):
- Камару Усман — Гилберт Бернс (титульный бой в полусреднем весе);
- Алек Волкановски — Макс Холлоуэй (титульный бой в полулегком весе);
- Петр Ян — Жозе Альдо (вакантный титульный бой в легчайшем весе);
- Джессика Андраде — Роуз Намаюнас;
- Пейдж Ванзант — Аманда Рибас;
- Волкан Оздемир — Йиржи Прохазка;
- Элизеу Залески дос Сантос — Муслим Салихов;
- Макван Амирхани — Дэнни Хенри;
- Леонардо Сантос — Роман Богатов;
- Марчин Тыбура — Александр Романов;
- Раулиан Пайва — Жалгас Жумагулов;
- Кароль Роса — Ванесса Мело;
- Мартин Дэй — Дэйви Грант.
UFC Fight Night (15 июля):
- Келвин Каттар — Дэн Иге;
- Фрэнки Эдгар — Педро Муньос;
- Карла Эспарза — Марина Родригес;
- Абдул Разак Альхассан — Марина Родригес;
- Джаред Гордон — Крис Фишголд;
- Модестас Букаускас — Винисиус Морейра;
- Молли Маккенн — Талиа Сантос;
- Рикардо Рамос — Лерон Мерфи;
- Джон Филиппс — Душко Тодорович;
- Тим Эллиотт — Райан Бенуа;
- Диана Бельбита — Лиана Джоджуа.
UFC Fight Night (18 июля):
- Дейвисон Фигейредо — Джозеф Бенавидес;
- Джек Херманссон — Келвин Гастелум;
- Марк Дьякисе — Рафаэль Физиев;
- Ариан Липски — Луана Каролина;
- Алешандре Пантожа — Аскар Аскаров;
- Роман Долидзе — Хадис Ибрагимов;
- Грант Доусон — Нэд Наримани;
- Джо Даффи — Джоэль Альварес;
- Бретт Джонс — Монтель Джексон;
- Тагир Уланбеков — Александр Доскальчук;
- Дэйви Рамос — Арман Царукян;
- Карлос Фелипе — Сергей Спивак.
UFC Fight Night (25 июля):
- Роберт Уиттакер — Даррен Тилл;
- Маурисио Руа — Антонио Рожерио Ногейра;
- Алекс Оливейра — Петер Соботта;
- Фабрисио Вердум — Александер Густафссон;
- Дэнни Робертс — Николас Далби;
- Том Аспиналь — Джек Колльер;
- Джастин Тафа — Рафаэль Пессоа;
- Мовсар Евлоев — Майк Гранди;
- Бет Коррейя — Пэнни Киянзад;
- Натаниэль Вуд — Умар Нурмагомедов;
- Рамазан Эмеев — Шавкат Рахмонов.
«Бойцовский остров» UFC – в Абу-Даби! На первом же турнире русский боец может стать чемпионом