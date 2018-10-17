Стали известны участники турниров UFC на «Бойцовском острове». На них выступят 10 российских бойцов

Теги UFC MMA Рамазан Эмеев Петр Ян Муслим Салихов Мовсар Евлоев Арман Царукян Хадис Ибрагимов Умар Нурмагомедов Бойцовский остров UFC Бокс/MMA/UFC

UFC опубликовал карды четырех турниров на «Бойцовском острове» в Абу-Даби – 11, 15, 18 и 25 июля.

Турниры пройдут с участием 10 российских бойцов: Петр Ян, Муслим Салихов, Роман Богатов, Аскар Аскаров, Хадис Ибрагимов, Тагир Уланбеков, Арман Царукян, Мовсар Евлоев, Умар Нурмагомедов, Рамазан Эмеев.

UFC 251 (11 июля):

  • Камару Усман — Гилберт Бернс (титульный бой в полусреднем весе);
  • Алек Волкановски — Макс Холлоуэй (титульный бой в полулегком весе);
  • Петр Ян — Жозе Альдо (вакантный титульный бой в легчайшем весе);
  • Джессика Андраде — Роуз Намаюнас;
  • Пейдж Ванзант — Аманда Рибас;
  • Волкан Оздемир — Йиржи Прохазка;
  • Элизеу Залески дос Сантос — Муслим Салихов;
  • Макван Амирхани — Дэнни Хенри;
  • Леонардо Сантос — Роман Богатов;
  • Марчин Тыбура — Александр Романов;
  • Раулиан Пайва — Жалгас Жумагулов;
  • Кароль Роса — Ванесса Мело;
  • Мартин Дэй — Дэйви Грант.

UFC Fight Night (15 июля):

  • Келвин Каттар — Дэн Иге;
  • Фрэнки Эдгар — Педро Муньос;
  • Карла Эспарза — Марина Родригес;
  • Абдул Разак Альхассан — Марина Родригес;
  • Джаред Гордон — Крис Фишголд;
  • Модестас Букаускас — Винисиус Морейра;
  • Молли Маккенн — Талиа Сантос;
  • Рикардо Рамос — Лерон Мерфи;
  • Джон Филиппс — Душко Тодорович;
  • Тим Эллиотт — Райан Бенуа;
  • Диана Бельбита — Лиана Джоджуа.

UFC Fight Night (18 июля):

  • Дейвисон Фигейредо — Джозеф Бенавидес;
  • Джек Херманссон — Келвин Гастелум;
  • Марк Дьякисе — Рафаэль Физиев;
  • Ариан Липски — Луана Каролина;
  • Алешандре Пантожа — Аскар Аскаров;
  • Роман Долидзе — Хадис Ибрагимов;
  • Грант Доусон — Нэд Наримани;
  • Джо Даффи — Джоэль Альварес;
  • Бретт Джонс — Монтель Джексон;
  • Тагир Уланбеков — Александр Доскальчук;
  • Дэйви Рамос — Арман Царукян;
  • Карлос Фелипе — Сергей Спивак.

UFC Fight Night (25 июля):

  • Роберт Уиттакер — Даррен Тилл;
  • Маурисио Руа — Антонио Рожерио Ногейра;
  • Алекс Оливейра — Петер Соботта;
  • Фабрисио Вердум — Александер Густафссон;
  • Дэнни Робертс — Николас Далби;
  • Том Аспиналь — Джек Колльер;
  • Джастин Тафа — Рафаэль Пессоа;
  • Мовсар Евлоев — Майк Гранди;
  • Бет Коррейя — Пэнни Киянзад;
  • Натаниэль Вуд — Умар Нурмагомедов;
  • Рамазан Эмеев — Шавкат Рахмонов.

«Бойцовский остров» UFC – в Абу-Даби! На первом же турнире русский боец может стать чемпионом

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