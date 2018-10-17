Стали известны участники турниров UFC на «Бойцовском острове». На них выступят 10 российских бойцов

UFC опубликовал карды четырех турниров на «Бойцовском острове» в Абу-Даби – 11, 15, 18 и 25 июля.

Турниры пройдут с участием 10 российских бойцов: , Муслим Салихов, Роман Богатов, Аскар Аскаров, Хадис Ибрагимов, Тагир Уланбеков, Арман Царукян, Мовсар Евлоев, .

UFC 251 (11 июля):

Камару Усман — Гилберт Бернс (титульный бой в полусреднем весе);

Алек Волкановски — Макс Холлоуэй (титульный бой в полулегком весе);

Петр Ян — Жозе Альдо (вакантный титульный бой в легчайшем весе);

— Жозе Альдо (вакантный титульный бой в легчайшем весе); Джессика Андраде — Роуз Намаюнас;

Пейдж Ванзант — Аманда Рибас;

Волкан Оздемир — Йиржи Прохазка;

Элизеу Залески дос Сантос — Муслим Салихов ;

; Макван Амирхани — Дэнни Хенри;

Леонардо Сантос — Роман Богатов ;

; Марчин Тыбура — Александр Романов;

Раулиан Пайва — Жалгас Жумагулов;

Кароль Роса — Ванесса Мело;

Мартин Дэй — Дэйви Грант.

UFC Fight Night (15 июля):

Келвин Каттар — Дэн Иге;

Фрэнки Эдгар — Педро Муньос;

Карла Эспарза — Марина Родригес;

Абдул Разак Альхассан — Марина Родригес;

Джаред Гордон — Крис Фишголд;

Модестас Букаускас — Винисиус Морейра;

Молли Маккенн — Талиа Сантос;

Рикардо Рамос — Лерон Мерфи;

Джон Филиппс — Душко Тодорович;

Тим Эллиотт — Райан Бенуа;

Диана Бельбита — Лиана Джоджуа.

UFC Fight Night (18 июля):

Дейвисон Фигейредо — Джозеф Бенавидес;

Джек Херманссон — Келвин Гастелум;

Марк Дьякисе — Рафаэль Физиев;

Ариан Липски — Луана Каролина;

Алешандре Пантожа — Аскар Аскаров ;

; Роман Долидзе — Хадис Ибрагимов ;

; Грант Доусон — Нэд Наримани;

Джо Даффи — Джоэль Альварес;

Бретт Джонс — Монтель Джексон;

Тагир Уланбеков — Александр Доскальчук;

— Александр Доскальчук; Дэйви Рамос — ;

; Карлос Фелипе — Сергей Спивак.

UFC Fight Night (25 июля):

Роберт Уиттакер — Даррен Тилл;

Маурисио Руа — Антонио Рожерио Ногейра;

Алекс Оливейра — Петер Соботта;

Фабрисио Вердум — Александер Густафссон;

Дэнни Робертс — Николас Далби;

Том Аспиналь — Джек Колльер;

Джастин Тафа — Рафаэль Пессоа;

— Майк Гранди;

— Майк Гранди; Бет Коррейя — Пэнни Киянзад;

Натаниэль Вуд — Умар Нурмагомедов ;

; Рамазан Эмеев — Шавкат Рахмонов.

«Бойцовский остров» UFC – в Абу-Даби! На первом же турнире русский боец может стать чемпионом