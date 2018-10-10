Камару Усман: «У Конора есть шанс завоевать третий пояс чемпиона. Я дам ему такую возможность»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман согласен на бой с .

«Многие критикуют вариант боя с Конором, потому что он не заслуживает. Ну, допустим, тогда следующий, кто заслуживает, это Леон Эдвардс. Но он не может попасть в страну. Ну так и что делать?

Если Конор может сделать этот бой, то почему не сделать его? Он только что дрался в 170 фунтах и выглядел потрясающе. Ковбой побил многих из рейтинга 170 фунтов. Конор уничтожил его меньше чем за минуту.

Он говорит, что он лучший боец в истории смешанных единоборств, который дерется в трех дивизионах. Вот твой шанс завоевать третий пояс чемпиона в третьей весовой категории. Я дам ему такую возможность.

Но Конор сейчас молчит, верно? Почему? Кто отказывается от титульного боя? Я такого не видел в истории», – цитирует Усмана Allboxing.ru.

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