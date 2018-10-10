Бойца ММА Балиева задержали после перестрелки на юге Москвы

Российский боец Джамбулат Балиев был задержан после перестрелки под окнами ЖК «Ясный» на юге Москвы. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

После происшествия были задержаны девять человек, подозреваемых в причастности к конфликту. Перестрелка могла произойти из-за денег.

В результате перестрелки пострадал один человек. Получивший ранения 37-летний Николай Седов был найден недалеко от места инцидента. Он пытался сбежать и спрятался на территории автобусного парка. У него обнаружили ранения дробью в ягодицу, спину и лицо.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям, включая «Хулиганство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Как сообщает телеграм-канал Baza, конфликт оказался внутренней разборкой между сотрудниками ритуальной конторы «Гранд Ритуал».

Балиев занимается ММА с 2015 года. На его счету две победы в шести боях. Джамбулат принимал участие в турнирах таких промоушенов как MG, Berkut Young Eagles и BFC.

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