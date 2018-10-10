Правительство США выдаст разрешение на въезд иностранных спортсменов. «Бойцовский остров» могут отменить

Правительство США приняло решение выдать разрешение на въезд для иностранных бойцов . Это касается также представителей других видов спорта: хоккея, баскетбола, бокса.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вольф.

«В сегодняшних условиях американцам нужен спорт. Пришло время восстановить экономику, и пришло время вернуть наших профессиональных спортсменов к работе», – сказал Вольф.

В этих условиях организация «Бойцовского острова» не является целесообразным.

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