Правительство США выдаст разрешение на въезд иностранных спортсменов. «Бойцовский остров» могут отменить

Правительство США приняло решение выдать разрешение на въезд для иностранных бойцов UFC. Это касается также представителей других видов спорта: хоккея, баскетбола, бокса.
Об этом сообщил исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вольф.
«В сегодняшних условиях американцам нужен спорт. Пришло время восстановить экономику, и пришло время вернуть наших профессиональных спортсменов к работе», – сказал Вольф.
В этих условиях организация «Бойцовского острова» не является целесообразным.
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