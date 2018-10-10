Конор – Тайсону: «В неизбежном реванше побью Флойда Мэйвезера!»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пообещал Майку Тайсону, что одержит победу в реванше над Флойдом Мэйвезером.
В недавнем интервью Тайсон похвалил ирландца за дебют в боксе.
«Спасибо, Майк. Просто знай, что учитывая мои нынешние знания о стиле Флойда и занятия с моим старым школьным тренером по боксу, я решу головоломку и в неизбежном поединке-реванше побью Флойда!
Клянусь жизнью. Рад видеть, что ты вернулся, Железный Майк», – написал Макгрегор.
В 2017-м Мэйвезер победил Конора техническим нокаутом в 10-м раунде.
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