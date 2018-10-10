Конор – Тайсону: «В неизбежном реванше побью Флойда Мэйвезера!»

Бывший чемпион в двух весовых категориях пообещал , что одержит победу в реванше над Флойдом Мэйвезером.

В недавнем интервью Тайсон похвалил ирландца за дебют в боксе.

«Спасибо, Майк. Просто знай, что учитывая мои нынешние знания о стиле Флойда и занятия с моим старым школьным тренером по боксу, я решу головоломку и в неизбежном поединке-реванше побью Флойда!

Клянусь жизнью. Рад видеть, что ты вернулся, Железный Майк», – написал Макгрегор.

В 2017-м Мэйвезер победил Конора техническим нокаутом в 10-м раунде.

Гэтжи – про вызов Конора: «Разве не смешно, что теперь этот парень стоит на коленях?»

Флойд Мэйвезер: «Я и сейчас бы мог завоевать титулы в боксе»