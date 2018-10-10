UFC 249 может пройти во Флориде

Турнир UFC 249 может состояться во Флориде 9 мая. Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на людей, входящих в руководство лиги.

Бойцы прилетят в Джексонвилл прежде чем отправиться на место проведения турнира.

Губернатор Флориды в начале месяца издал указ, согласно которому в штате разрешено проводить спортивные мероприятия без зрителей. Ранее разрешение на проведение турниров во Флориде получил рестлинг-промоушен WWE.

Напомним, что изначально UFC 249 должен был пройти в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

Главным событием ивента должен стать бой Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи за временный титул UFC в легком весе.

Уайт опять заговорил про UFC 249. На этот раз турнир запланирован на 9 мая, а внутри – просто сумасшедшие бои

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