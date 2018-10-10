Бой Фергюсон – Гэтжи состоится в Калифорнии

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Тони Фергюсон Джастин Гэтжи UFC 249 Бокс/MMA/UFC

Турнир UFC 249, главным событием которого станет бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, состоится 18 апреля в Лемуре (штат Калифорния, США) на арене «Tachi Palace Casino Resort». 

Ранее была информация, что турнир пройдет на одном из частных островов. В Калифорнии действует запрет на проведение любых спортивных мероприятий до конца мая.

Однако территория комплекса «Tachi Palace Casino Resort» входит в индийскую общину Санта-Роза, и юрисдикция спортивной Комиссии штата Калифорния на нее не распространяется.

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