Александр Емельяненко: «Рамзан Кадыров – мой тренер»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров является одним из его тренеров в подготовке поединка против .

«Он один из моих тренеров. Будет ли он в моем углу? Это уже не ко мне вопрос. Возможно.

Я не могу вывести столько людей, сколько я хочу. По регламенту в углу может находиться определенное количество человек, будем придерживаться регламента.

Бой с Кадыровым? Мы боксируем, просто я не выкладываю спарринги. По ним меня соперники изучают, сильные и слабые стороны, поэтому я не выкладываю.

У него очень хороший уровень подготовки, очень физически развит, постоянно с ним занимаемся. Удивил меня. Не думал, что он настолько физически развит», – рассказал Емельяненко.

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